Видео аварии в Ставропольском крае, где погибли пять детей, опубликовали очевидцы

Фото: предоставлено кп очевидцем

В Ставропольском крае в результате ДТП погибли пять детей, еще 12 человек пострадали.

Авария, участниками которой стали три транспортных средства, в том числе и Камаз, произошла на 535-м километре автодороги "Астрахань - Ставрополь".

Видео аварии в Ставропольском крае, где погибли пять детей, в сетях публикуют очевидцы.

Сообщается, что в диспетчерскую службу Грачевского округа в 16:35 поступил вызов - в поселке Ямке произошла авария грузовика с микроавтобусом "Мерседес-Спринтер". На месте случившегося уже работают МЧС и экстренные службы.

Теперь в реанимации после аварии в Ставропольском крае находятся шесть человек. Попавшие в ДТП дети - девочки-баскетболистки 2006-2008 годов рождения из волгоградской школы олимпийского резерва №2.

По предварительной информации, в микроавтобусе находилось 18 человек, из них 12 детей, а также тренер команды и родители.