Ученые рассказали, как масса тела влияет на риск заболеть коронавирусом

Сердечно-сосудистые заболевания увеличивали вероятность смерти пациентов с COVID-19. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ученые Великобритании изучили данных 6,9 млн жителей страны и выяснили, что излишняя масса тела может увеличивать риск госпитализации с тяжелой формой COVID-19 на 5%, сказано в статье научного журнала Lancet Diabetes & Endocrinology.

"Даже небольшие отклонения от нормы заметно увеличивают вероятность заполучить тяжелую форму COVID-19, Причем этот риск по мере увеличения ИМТ резко увеличивается. Сильнее всего лишний вес действует подобным образом на людей до 40 лет", – рассказала научный сотрудник Оксфордского университета и один из авторов исследования Кармен Пирнас.

Он отметил, что у людей, страдающих от диабета, ожирения, хронических болезней сердца, а также курильщиков, коронавирусная инфекция проходит тяжелее остальных. Так, сердечно-сосудистые заболевания увеличивали вероятность смерти пациентов от коронавирусной инфекции более чем в четыре раза, а ожирение и диабет увеличивали шансы на реанимацию примерно от трех до пяти раз.

Ранее старейший научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы исследований вакцины "Спутник V" и отметил ее высокую эффективность - 96%.