Эксперт рассказал, почему россиян могут не пустить в Грецию

В туротрасли рассказали, как ограничения из-за пандемии сказываются на турагентствах Фото: Виталий КАРНАУХ

Президент российского Союза туристических агентств Сергей Голов сообщил, что не всех туристов из России могут пустить в Грецию.

Он сообщил, что ранее министр туризма Греции сообщил о снятии коронавирусных ограничений для россиян с 15 мая. Страна будет голова принимать туристов с одним ПЦР-тестом. По мнению Голова, это еще не указания для Роспотребнадзора и МИД РФ. Эксперт сообщил, что иногда рейс в другие страны могут снять с полетной программы, когда люди уже находятся в самолете.

- Ведь турист, который приходит в турагентство, ему все равно, что принимают какие-то законы, ограничения и так далее. Он приносит… Либо требует денег обратно, либо требует решения этого вопроса у турагента. И вот турагенты, те точно, теряют и здоровье, и сон, и все на свете, но вынуждены этим заниматься, поскольку они работают на земле. И стараются делать все для того, чтобы сглаживать нюансы, связанные с такими организациями такого отдыха, — сообщил Голов.