Россия запретила въезд восьмерым гражданам стран ЕС.
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МИД РФ сообщил, что Россия запретила въезд восьмерым гражданам стран Европеского Союза.
В список внесены:
- Иварс Аболиньш, председатель Национального совета Латвийской Республики по электронным СМИ;
- Марис Балтиньш, директор Центра государственного языка Латвийской Республики;
- Жак Мэр, член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;
- Йорг Раупах, руководитель прокуратуры Берлина;
- Давид Мария Сассоли, председатель Европарламента;
- Оса Скотт, глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеция;
- Ильмар Томуск, глава Языкового департамента Эстонии;
- Вера Юрова, заместитель председателя Еврокомиссии по вопросам ценностей и транспарентности.
В российском МИДе отметили, что Брюссель не желает решать возникшие недопонимания путем диалога с Москвой.
Ранее советом ЕС ввел ограничительные меры в отношении шести граждан нашей страны. В связи с этим Москва применила взаимные меры.