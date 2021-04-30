В МИД РФ назвали истинную цель санкций ЕС. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В МИД РФ прокомментировали меры в отношении ряда представителей европейских официальных структур, а также рассказали о том, что могло стать истинными причинами для санкций ЕС. Отмечено, что все предложения российской стороны по решению любых, возникающих между Россией и Европейского Союза, проблемных вопросов или игнорируются, или отвергаются.

"Подобные действия Евросоюза не оставляют сомнений, что их истинная цель – любой ценой сдержать развитие нашей страны. Навязать свою однобокую концепцию "миропорядка, основанного на правилах", подрывающую международное право", - отметили в российском дипломатическом ведомстве в пятницу, 30 апреля.

Напомним, в пятницу, 30 апреля, восьмерым гражданам ЕС был запрещен въезд в Россию. Этот шаг предпринят в ответ на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести граждан нашей страны.