Суд запретил адвокату Павлову пользоваться интернетом и общаться со свидетелями

Басманный суд Москвы в пятницу, 30 апреля, избрал адвокату Ивану Павлову меру пресечения по делу о разглашении данных следствия.

По решению суда ему был назначен запрет определенных действий. В частности, речь идет запрете пользования средствами связи, интернета. Также исключается любое общение со свидетелями.

- Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании Павлову меры пресечения в виде запрета определенных действий, - сообщила ТАСС представитель пресс-службы суда.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ России в рамках уголовного дела задержали в номере московского отеля адвоката Ивана Павлова. Там же они провели обыски.

Следственный комитет позже подтвердил, что обыск проводился и в офисе правозащитного объединения «Команда 29» в Санкт-Петербурге по делу о разглашении тайны следствия его основателем адвокатом Иваном Павловым.