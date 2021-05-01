Запрет на высадку детей-безбилетников вступил в силу 1 мая 2021 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Запрет на высадку детей-безбилетников из общественного транспорта вступил в силу 1 мая 2021 года. Ранее такое решение было принято в Госдуме РФ.

Запрет высаживать малолетних «зайцев» (до 16 лет) из автобусов, троллейбусов, трамваев уже действовал ранее, но санкции к водителям или контролерам за его нарушение предусмотрены не были.

Теперь штрафы за подобное нарушение составят: для водителя — 5 тысяч рублей, для кондуктора или контролера — от 20 до 30 тысяч рублей.

Отмечено, что это будет касаться только тех случаев, когда малолетний нарушитель едет в общественном транспорте один, без сопровождения взрослых и не имеет возможности оплатить проезд.

Напомним, что в феврале 2021 года Госдума РФ приняла закон о запрете высаживать детей, не имеющих билета и возможность оплаты проезда, из общественного транспорта. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что стали известны случаи, когда дети проводили по несколько часов на морозе из-за невозможности уехать домой. Он отметил, что сначала дети должны оказаться дома, после этого можно задавать вопросы их родителям.

Обо всех изменениях, вступающих в силу 1 мая, читайте на сайте kp.ru.