Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье1 мая 2021 0:05

С 1 мая 2021 россияне должны сдавать два теста на ковид после поездки за рубеж

За неисполнение эпидемиологических правил будет взиматься штраф
Анастасия РЫШКОВА
КомментироватьОставить комментарий
Россиян обязали сдавать два теста на ковид после поездки за рубеж с 1 мая 2021 года.

Россиян обязали сдавать два теста на ковид после поездки за рубеж с 1 мая 2021 года.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Россиян обязали сдавать два теста на ковид после поездки за рубеж с 1 мая 2021 года. Об этом свидетельствует постановление Роспотребнадзора.

Все вернувшиеся в Россию из зарубежных поездок граждане должны будут сдавать тест ПЦР не один раз, а два. Ранее такое требование предъявлялось лишь к приехавшим из Турции и Танзании.

В правилах сказано, что второй тест надо сделать не позже, чем через пять суток после прилета, и не раньше, чем через день после первого. Подчеркнуто, что за неисполнение эпидемиологических правил будет взиматься штраф от 15 до 40 тысяч рублей.

При этом в ведомстве подчеркивают, что те, кто вакцинировался, тоже должны будут сдать двойной ПЦР.

Кроме вышеуказанных правил, сотрудники Роспотребнадзора начнут выборочно тестировать на коронавирусную инфекцию в аэропортах иностранцев и лиц не имеющих гражданства, указано в документе ведомства.

Обо всех изменениях, вступающих в силу 1 мая, читайте на сайте kp.ru.

Коронавирус Covid-19Распространение коронавируса в мире