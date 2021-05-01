В России в мае заработает программа кешбэка за путевки в детские лагеря

Компенсация половины стоимости путевок в детские лагеря начнет действовать в России в мае 2021 года Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В России с мая 2021 года планируется запуск программы, по которой родители смогут возвращать ровно половину от суммы стоимости путевки для ребенка в детский лагерь. Предварительно, она начнет действовать с 20 мая.

Предполагается, что это станет реально только для смен в июле и августе, а не в июне, поскольку до начала лета остается слишком мало времени.

Что касается условий программы, то они будут примерно теми же, что и для туристического кэшбэка за отдых в России. Гражданам нужно будет приобрести "билет" на отдых для ребенка, расплатившись картой "Мир". Позже на нее и должны вернуть компенсацию в размере 50% от стоимости путевки.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил компенсировать 50% от стоимости путевок в детские лагеря. Об этом он заявил во время выступления с посланием к Федеральному собранию, отметив необходимость сделать детский отдых максимально доступным.