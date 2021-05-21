С 21 мая 2021 упрощено получение налогового вычета из НДФЛ за жилье

С 21 мая 2021 года для россиян упрощается получение налогового вычета из НДФЛ за жилье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России с 21 мая 2021 года граждане могут получать налоговый вычет из налога на доходы физлиц (НДФЛ) по расходам на покупку жилья, земли и по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) в упрощенном порядке.

Теперь вычет можно оформить автоматически, то есть без сбора документов и без необходимости посещать налоговую. Все что потребуется - заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС.

Отмечается, что это же будет касаться и таких популярных вычетов, как, например, при покупке жилья и по расходам на погашение процентов по ипотеке. Только здесь россиянам нужно будет соблюсти главное условие - право на вычет должно возникнуть после 1 января 2020 года. И сделка должна проходить через банк, который участвует в системе обмена информацией с ФНС.

Сроки получения вычета будут сокращены, время проверки займет всего один месяц вместо трех, а зачисление денег будет производиться в срок до 15 дней.