Депутат Морозов посоветовал США готовиться к российскому ответу на прекращение выдачи виз Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Государственной думы Олег Морозов прокомментировал решение США приостановить выдачу виз россиянам. Подобные меры – это результат недружественной политики американской стороны.

- Американская сторона шла к этому семимильными шагами и не скрывала этого. Мы неоднократно заявляли, что ответные меры необязательно должны быть симметричными, - рассуждает депутат в беседе с Life.ru.

Он отметил, что американцы пытаются преподать ситуацию таким образом, будто их вынудили на этот шаг российские ответные санкции.

- Они преподают так, что вынуждены создавать неудобства для граждан РФ. Они идут по пути "наказания" тех людей, которым по каким-то причинам нужно было бы выехать в США, - говорит парламентарий.

Но в шаге американского дипведомства он не увидел больших проблем для россиян. Так как «среднестатистическому гражданину было довольно трудно выехать в США».

Приостановка выдачи виз, конечно, создаст определенные неудобства тем, кто перемещается по миру, но всегда есть альтернативы.

- Каждый раз, когда американцы готовят какой-то очередной выпад в нашу сторону, они же с прищуром ожидают, как мы отреагируем: проглотим мы или ответим. Ждут момента, что мы не ответим, а они скажут: видите, мы наказали и дали понять, какие мы крутые, а они в ответ ничего не предприняли. Но это иллюзия, такого никогда не произойдет, - заключил Морозов.

В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал решение американского посольства "шантажом".

Он отметил, что подобный шаг ведет к еще большей напряженности между странами. Но американцам не стоит надеяться, что Россия молча примет этот удар.

Вашингтон получит ответную реакцию, отметил сенатор в беседе с "Известиями".