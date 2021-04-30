Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье30 апреля 2021 21:25

Прибывающим в Россию из Абхазии и Южной Осетии не нужно сдавать тест на коронавирус

Анна Попова объяснила это тем, что на границе гражданам изменяют температуру тела
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)
Прибывающим в Россию из Абхазии и Южной Осетии не нужно сдавать тест на коронавирус

Прибывающим в Россию из Абхазии и Южной Осетии не нужно сдавать тест на коронавирус

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что прибывшим в Россию из Абхазии и Южной Осетии не потребуется сдавать тест на коронавирус после пересечения границы.

- Пересечение этой границы не влечет за собой никаких обязательных тестирований, температуру меряют обязательно на границе, это неизбежно, - заявила руководитель ведомства в интервью для телеканала "Россия-24".

Также она добавила, что ситуация внутри РФ с covid-19 не требует введения запретов на передвижение граждан между регионами.

Ранее глава Роспотребнадзора предложила российскому президенту Владимиру Путину продлить майские праздники, на что он согласился. Теперь россиян ждут длинные выходные с 1 по 10 мая. По словам Поповой, как отмечает "360", это время могут помочь в борьбе с распространением коронавируса, если россияне постараются провести время в кругу семьи и на свежем воздухе.

Коронавирус Covid-19Распространение коронавируса в мире