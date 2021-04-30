Путин подписал закон о запрете изымать домашних животных за долги Фото: Тимур ХАНОВ

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит запрет на возможность изымать у граждан за долги домашних животных, не используемых в предпринимательской деятельности. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

На данный момент в Гражданском процессуальном кодексе РФ предусмотрен перечень сельскохозяйственных животных, на которых нельзя обращать взыскание по исполнительным документам. Теперь, по новому закону, он будет дополнен пунктом о домашних питомцах.

Ранее сайт kp.ru писал, что Госдума РФ приняла в третьем окончательном чтении законопроект, который вводит запрет на изъятие судебными приставами за долги домашних животных, не используемых в предпринимательской деятельности.

Изначально документ был внесена в ГД в сентябре 2020 года главами комитетов по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и по экологии Владимиром Бурматовым.