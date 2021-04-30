Банкир назвал главного пострадавшего в случае отключения России от системы SWIFT Фото: Shutterstock

Руководитель российского банка, входящего в топ-10, оценил возможные последствия отключения России от международной системы SWIFT.

Банкир отметил, что ситуация не так страшна, как ее пытаются преподать в ЕП. Нашу страну пугают отключением с 2014 года. На этот случай существует резервная система Telex. Она несколько устарела, но в целом может стать аналогом SWIFT.

- В 2014 году российский ЦБ даже проводил стресс-тестирование системы Telex, все прошло нормально, — рассказал Life.ru руководитель российского банка, входящего в топ-10.

По словам банкира, возвращение к данной системе не будет проблемой, в том числе и финансовой.

- Обратный переход на эту систему не будет проблемой, хотя и потребует некоторых затрат. Это обойдется максимум в 30–50 тысяч евро, что для крупного банка или компании не является проблемой, - говорит собеседник издания.

Эксперт отметил, что больше всего в ситуации пострадает компания SWIFT, так как потеряет свои комиссионные.

Помимо Telex в России создана своя национальная межбанковская система - это Система передачи финансовых сообщений (СПФС).

Она пока еще не стала аналогом международной системы. На сегодняшний день в ней зарегистрировано более 400 организаций, в основном это российские компании и банки. Помимо российского бизнеса к системе активно подключается бизнес из Белоруссии.