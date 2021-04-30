Владимир Путин подписал закон об отмене "Дня тишины" при многодневном голосовании Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин подписал закон, который отменяет действие "Дня тишины" при многодневном голосовании. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что в случае принятия ЦИК РФ решения о голосовании в течение нескольких дней проведение предвыборной агитации должно быть завершено в 00.00 по местному времени первого дня голосования.

Как писал сайт kp.ru, Государственная дума приняла закон, согласно которому при проведении многодневного голосования необходимо завершить агитацию до 00:00 первого дня выборов. Такая правка была внесена ко второму чтению проекта о сроках обжалования решений комиссий на выборах, которые касаются отказа в регистрации кандидатов или в заверении списка кандидатов.

Ранее 30 апреля Владимир Путин также подписал закон, который вводит штраф в размере до 50 тысяч рублей за распространение в средствах массовой информации, в том числе интернет-изданиях, сообщений и материалов СМИ-иноагента без указания этого статуса. Кроме этого, российский лидер подписал закон о запрете изымать у граждан за долги домашних животных, не используемых в предпринимательской деятельности.