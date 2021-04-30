Ветеринар объяснила странные привычки кошек Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Те, у кого дома живут кошки, знают, что часто пушистые питомцы имеют странные привычки. Они зачем-то трутся о ноги хозяина и мнут одеяло, прежде чем улечься.

Эмма Григг, специалист по поведению животных из Школы ветеринарной медицины Калифорнийского университета в Дэвисе, рассказала, почему кошки иногда ведут себя странно.

Ветеринар объясняет, если кошка трется о ноги хозяина, путается и мешает пройти, это свидетельствует о большой привязанности и настоящей любви, пишет Ридус.

- У кошек на щеках есть обонятельная железа. Если кошка дотрагивается головой до ваших ног, это значит, что она чувствует себя в безопасности, - делится ветеринар.

Еще одна особенность животных – это мурлыкание. Неправильно думать, что кошка поет песни исключительно, когда счастлива. Обычно мурлыкание является признаком удовлетворенности животного.

Помимо этого, кошки могут мурлыкать, когда им нужно внимание хозяина и его забота.

- Если кошка мнет лапками одеяло, это из детства. Когда котята питаются грудным молоком, они, как правило, мнут свою мать, чтобы помочь высвободить молоко. Если кошка мнет лапками одеяло, то она создает себе комфорт и уют. А если такое же действо производится с хозяином, то значит животное чувствует себя защищенным, - говорит ветеринар.

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