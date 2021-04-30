Захарова: Россия никому не угрожала санкциями

Официальный представитель МИД Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия никому не угрожала санкциями. Так официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление спикера Европарламента (ЕП) Давида Сассоли, которому был запрещен въезд на территорию нашей страны.

Ранее он заявил, что «никакие санкции или угрозы не заставят Европарламент» и его самого «перестать защищать права человека, свободу и демократию», добавив: «Угрозы не заставят нас замолчать».

Мария Захарова на своей странице в Facebook процитировала слова Давида Сассоли, отметив, что «нас тоже».

«А мы разве угрожали?», - добавила она.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в пятницу, 30 апреля, Россия в ответ на введенные Советом ЕС 2 и 22 марта ограничительные меры в отношении шести российских граждан запретила въезд на свою территорию восьми гражданам стран Евросоюза.

Позже в министерстве иностранных дел России заявили, что истинная цель антироссийских санкций ЕС – «любой ценой сдержать развитие нашей страны».