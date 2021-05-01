ВОЗ рекомендовала вакцину Moderna для экстренного использования

ВОЗ включила вакцину Moderna в список рекомендованных для экстренного использования Фото: REUTERS

В ночь на субботу, 1 мая, стало известно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила вакцину против коронавируса, разработанную американской компанией Moderna, в список рекомендованных для экстренного использования препаратов.

«ВОЗ сегодня включила вакцину Moderna от COVID-19 (mRNA 1273) в список препаратов для использования в чрезвычайных ситуациях, что сделало её пятой вакциной, одобренной ВОЗ», - говорится в сообщении, обнародованном на сайте организации.

Ранее в этом списке значились четыре препарата: Comirnaty, разработанный совместно немецкой компанией Pfizer и американской BioNTech, созданная в Штатах вакцина от Johnson & Johnson, а также два варианта препарата британско-шведской фирмы AstraZeneca.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в середине марта биотехнологическая компания Moderna сообщила о начале нового этапа испытаний своей вакцины против коронавирусной инфекции. Теперь эффективность препарата проверяют на детях в возрасте от полугода до 12 лет.