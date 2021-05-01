Путин расширил возможности использования ипотеки многодетными семьями

Путин подписал закон о расширении использования ипотечных льгот для многодетных семей Фото: Олег УКЛАДОВ

В пятницу, 30 апреля, президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет цели ипотечного кредита по государственной программе софинансирования ипотеки для многодетных семей в размере 450 тысяч рублей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь родители с тремя и более детьми смогут использовать такой ипотечный кредит не только при покупке или строительстве нового собственного жилья, но если семья решила приобрести уже строящегося дома по договору об участии в долевом строительстве. Кроме того, многодетные граждане смогут использовать предоставляемую государством сумму для погашения кредита на приобретение жилого помещения с ремонтом или неотделимыми улучшениями.

Напомним, программа поддержки многодетных семей, по которой россияне могут получить выплату в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки, в стране действует с сентября 2019 года. Как писал сайт kp.ru, ранее депутат Госдумы Петр Толстой предложил для семей с тремя и более детьми ввести ипотеку с нулевыми процентами. По его мнению, такая перспектива вполне реальна, а подобная мера поддержки окажется весомой помощью для тысяч многодетных семей по всей России.