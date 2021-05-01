В России будут проверять правильность предоставления отсрочек призывникам по состоянию здоровья

С 1 апреля в России начался весенний призыв в армию, он продлится до 15 июля Фото: Олег УКЛАДОВ

В пятницу, 30 апреля, президент России Владимир Путин подписал закон о проверках правильности предоставления призывникам отсрочки от службы в армии по состоянию здоровья.

Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, предусматривает обязательную проверку призывной комиссией каждого отдельного региона страны личных дел и медицинских документов граждан, получивших такую отсрочку, а также проведение контрольного медосвидетельствования, если при выдаче заключения о непригодности к военной службе были выявлены нарушения.

Напомним, как писал сайт kp.ru, с 1 апреля в России начался весенний призыв в армию, он продлится до 15 июля. В военкомат должны явиться все молодые люди призывного возраста, но для некоторых из них существует отсрочка. Например, жители Крайнего Севера могут пойти в армию через месяц после начала призыва – 1 мая, это же касается работников сферы образования. А вот для жителей сельской местности весенний призыв вовсе отменили: в Минобороны считают, что людям надо заниматься домашним хозяйством, а служить идти осенью, после сбора урожая.

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