Госсекретарь США на встрече с главой МИД ФРГ призовет остановить «Северный поток — 2»

Госсекретарь США Энтони Блинкен Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время переговоров с главой МИД Германии Хайко Маасом напомнит о «необходимости» остановить строительство российского газопровода «Северный поток — 2». Переговоры должны пройти в рамках министерской встречи «Большой семерки» (G) в Лондоне.

Об этом рассказал журналистам на специальном брифинге, посвященной поездке главы американского госдепа в Британию исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер.

«Я думаю, что мы отдельно проведем переговоры с Германией в двустороннем формате. «Северный поток — 2» остается проблемой. Вы слышали это от президента, от госсекретаря, от официальных представителей», - приводит его слова ТАСС.

Филип Рикер добавил, что Штаты «будут продолжать очень ясно давать понять Германии» свою точку зрения: проект «должен быть остановлен».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что в Белом доме обсуждается возможность назначить специального посланника, который возглавит переговоры о прекращении строительства «Северного потока — 2», и Байден предложил кандидатуру Амоса Хохштейна, при Обаме служившего спецпосланником и координатором по международным энергетическим вопросам.

Между тем, несмотря на все помехи со стороны США и некоторых стран Евросоюза, строительство трубопровода близится к завершению. Президент России Владимир Путин заявил, что все инсинуации вокруг проекта связаны с попытками недобросовестной конкуренции.

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