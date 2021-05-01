Россиянин Стивен Сигал решил продать особняк в Аризоне

Стивен Сигал стал гражданином России в 2016 году Фото: Михаил ФРОЛОВ

Американский актер и режиссер, герой голливудских боевиков Стивен Сигал, который пять лет назад стал россиянином, с 2019 года продает свой особняк в США, расположенный на участке размером около 4,85 гектара в охраняемом элитном поселке Carefree Ranch Homesteads возле города Скоттсдейл в штате Аризона.

Изначально дом был выставлен на продажу за 3,775 миллиона долларов, а на днях Стивен Сигал снизил цену, и сейчас потенциальный покупатель должен выложить за него 3,395 миллиона долларов, сообщает сайт американского сервиса по поиску объявлений о недвижимости Realtor.com.

В доме площадью примерно 836 квадратных метров есть четыре спальни, пять санузлов, домашний кинотеатр, мини-офис и тренажерная зона, а также несколько гостевых комнат. Кроме того, на участке расположены гостевой дом со всеми удобствами и отдельной кухней, гараж на три автомобиля, бассейн и площадка для барбекю.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Стивен Сигал получил российское гражданство в 2016 году, а спустя пару лет приобрел недвижимость в Подмосковье. Для проживания актер выбрал тихое село Усово под Одинцово.