В Черногории готовится информационная атака на «Спутник V»

Вакцинация населения российским препаратом «Спутник V» в Черногории началась 21 февраля Фото: REUTERS

Президент Черногории Мило Джуканович распорядился подготовить и провести кампанию дезинформации в отношении российской вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщает местный оппозиционный портал In4s со ссылкой на анонимный источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника издания, такое указание Джуканович дал своим ближайшим соратникам по Демократической партии социалистов Черногории, которые остаются у власти и в новом правительстве премьера страны Здравко Кривокапича. Источник утверждает, что они получили приказ распространить ложные данные о негативных побочных эффектах российского препарата, используя при этом авторитет медицинских институтов Черногории и принципы «психологической войны», чтобы граждане страны массово отказывались от вакцинации «Спутником V».

Напомним, как писал сайт kp.ru, 21 февраля в Черногории началась вакцинация населения российским препаратом «Спутник V», а ровно через месяц власти страны открыли границы для туристов из России. В апреле Черногория объявила, что отменит для россиян все ограничения на въезд, связанные с коронавирусной инфекцией, в том числе обязательный ПЦР-тест.

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