Последний расстрелянный в СССР член УПА* реабилитирован на Украине

Украина реабилитировала последнего расстрелянного в СССР члена УПА* Фото: REUTERS

В пятницу, 30 апреля, на Украине реабилитировали очередного военного преступника – члена УПА* Ивана Гончарука, которого в 1989 году в Советском Союзе судили за пособничество нацистам в годы Великой Отечественной войны и приговорили к высшей мере наказания. Гончарук стал последним расстрелянным в СССР членом запрещенной в России Украинской повстанческой армии. Приговор был приведен в исполнение 12 июля 1989 года в Киеве.

О реабилитации «харьковского пенсионера Гончарука» сообщил на своей странице в Facebook сотрудник Центра исследований освободительного движения Владимир Бирчак.

«Национальная комиссия по реабилитации жертв политических репрессий наконец-то вернула доброе имя Ивану Гончаруку», - говорится в его сообщении.

Напомним, как писал сайт kp.ru, украинские неонацисты в центре Киева провели так называемый «Марш вышиванок» в честь годовщины создания дивизии СС «Галичина».

*УПА (Украинская повстанческая армия) – запрещенная в России националистическая организация.