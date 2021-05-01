Последний расстрелянный в СССР член УПА* реабилитирован на Украине

Украина реабилитировала последнего расстрелянного в СССР члена УПА*
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В пятницу, 30 апреля, на Украине реабилитировали очередного военного преступника – члена УПА* Ивана Гончарука, которого в 1989 году в Советском Союзе судили за пособничество нацистам в годы Великой Отечественной войны и приговорили к высшей мере наказания. Гончарук стал последним расстрелянным в СССР членом запрещенной в России Украинской повстанческой армии. Приговор был приведен в исполнение 12 июля 1989 года в Киеве.
О реабилитации «харьковского пенсионера Гончарука» сообщил на своей странице в Facebook сотрудник Центра исследований освободительного движения Владимир Бирчак.
«Национальная комиссия по реабилитации жертв политических репрессий наконец-то вернула доброе имя Ивану Гончаруку», - говорится в его сообщении.
Напомним, как писал сайт kp.ru, украинские неонацисты в центре Киева провели так называемый «Марш вышиванок» в честь годовщины создания дивизии СС «Галичина».
*УПА (Украинская повстанческая армия) – запрещенная в России националистическая организация.