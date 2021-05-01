Россиянам рассказали, как уберечь квартиру от воров в майские праздники

Риск краж из квартир и домовладений нередко заставляет россиян отказаться от поездок всей семьей Фото: Наталия НЕЧАЕВА

С сегодняшнего дня в России начинаются длинные майские праздники (с 1 мая по 10 мая), многие россияне запланировали на этот период поездки всей семьей, однако некоторые опасаются оставлять свои дома надолго, ведь в квартиру могут нагрянуть воры. Как обезопасить себя от кражи, рассказал представитель московской вневедомственной охраны Росгвардии Игорь Кемяшов.

«Самый эффективный и надежный способ сохранить свое имущество — это установить сигнализацию с подключением на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны», - отметил эксперт в беседе с газетой «Известия».

По его словам, подразделения службы оснащены всем необходимым, чтобы не позволить квартирным ворам скрыться с добычей: новейшими средствами охраны, связи, транспортом, вооружением и другими спецсредствами.

Со своей стороны, один из столичных участковых указал, что кражи чаще всего происходят на первых и вторых этажах жилых домов. Сотрудник полиции советует перед отъездом проверить, закрыты ли окна.

«От серьезного вора это вряд ли спасет, учитывая, что стеклопакет можно вскрыть простой отверткой, но убережет от вора-дилетанта, например, от наркозависимого. Эта категория нередко ходит по районам и высматривает легкие цели», - пояснил он.

Участковый рекомендует старый проверенный способ — отдать ключи соседу, чтобы тот приходил в квартиру хотя бы один раз в пару дней, поливал цветы.

Кроме того, не стоит размещать сообщения о скорой поездке в социальных сетях – такой пост может привлечь внимание «домушников». А еще случается, что люди по каким-то причинам запаздывают с платежом за «коммуналку», и тогда их номер квартиры попадает в список должников, который вывешивают у входа в подъезд, что может вызвать желание «зайти в гости», пока хозяева в отъезде, «даже у маргиналов из того же подъезда», отметил участковый.

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