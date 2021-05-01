Российский спутник «Арктика-М» снял зарождение вихрей над Северным полушарием

Продолжаются испытания космического аппарата «Арктика-М». Фото: Facebook/dmitry.rogozin

Запущенный в феврале российский спутник «Арктика-М» гидрометеорологического и климатического мониторинга снял зарождение вихрей над Северным полушарием. Об этом сообщил генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на своей странице в Facebook, подчеркнув, что до запуска этого космического аппарата «динамические процессы в северной области земного шара и с такой периодичностью никто не получал – мы первые».

«Росгидромет приступил к разработке моделей метеопрогнозов на основе информации с аппарата «Арктика-М». На одном из снимков, присланных спутником, вы видите зарождение вихрей и погоды над Северным полушарием», - написал Дмитрий Рогозин.

Глава Роскосмоса добавил, что «Арктика-М» – это уникальный инструмент для наблюдения за крупными пожарами. По его словам, «в течение нескольких часов (при одном космическом аппарате) каждые 15 минут можно получать изображения, с помощью которых контролируются интенсивность и направление распространения пожаров».

Напомним, как писал сайт kp.ru, 28 февраля с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутником «Арктика-М». Позже разгонный блок «Фрегат» успешно вывел аппарат на высокоэллиптическую орбиту.