Пушков удивился реакции офиса Зеленского на марш неонацистов в Киеве

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, комментируя заявление офиса президента Украины Владимира Зеленского с осуждением так называемого «Марша вышиванок», который неонацисты 28 апреля провели в центре Киева в честь годовщины создания дивизии СС «Галичина» во время Великой Отечественной войны, выразил удивление такой реакцией.

«Непонятно, как можно поклоняться Бандере и Шухевичу, реабилитировать преступников из «УПА – УНСО»* — и при этом осуждать марш в честь дивизии СС «Галичина». Это же явления одного ряда», — написал он в своем Telegram-канале.

И тут же сам объяснил, почему администрация лидера Незалежной выбрала такую позицию: нынешние киевские власти пытаются всем угодить – и местным «радикальным патриотам», и Западу.

«Объяснение одно: первое – для внутреннего потребления, второе - для внешнего. Вот, мол, смотрите вы там, в Израиле, Германии, Австрии, Лондоне – мы осуждаем. На деле это цирк», - убежден Алексей Пушков.

Он добавил, что опубликованное накануне заявление президентского офиса «подтверждает, что у Зеленского как не было принципов, так и нет», «одно мельтешение в попытке всем угодить».

* УНА-УНСО (Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона) – запрещенная в России националистическая организация.