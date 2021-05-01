Экс-замгоссекретаря США объяснил высказывания Байдена о Путине: «Просто брякнул, не подумав»

Бывший первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн Фото: REUTERS

Бывший первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн объяснил странные высказывания нынешнего главы Белого дома Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина. По его мнению, американский лидер «просто брякнул, не подумав».

«Я действительно полагаю, что описание Путина как убийцы было тем, что президент Байден просто брякнул, не подумав. И, откровенно говоря, слова были вложены ему в уста журналистом, который брал у него интервью. А он (Байден – прим. ред.) поплыл по течению», - сказал Бигэн на интернет-семинаре, организованном Аспенским институтом.

Экс-заместитель главы госдепартамента убежден, что если бы у Байдена было время посоветоваться с помощниками, он бы такого не «брякнул». А теперь, по его словам, сотрудники вашингтонской администрации традиционно вынуждены «быстро занимать круговую оборону, пытаясь превратить в добродетель неправильные заявления наших лидеров». Бигэн добавил, что и ему самому приходилось таким заниматься, когда он работал в предыдущей администрации Дональда Трампа, передает ТАСС.

Напомним, в середине марта Байден в большом интервью телеканалу ABC News рассказал о своем разговоре с Владимиром Путиным. Демократ поделился мнением по поводу предполагаемого вмешательства в прошлогодние выборы президента США и обвинил в этом Москву, а когда журналист внезапно задал провокационный вопрос: «Вы думаете, что он (Путин) убийца?», Байден почти сразу же ответил: «Ммм, да».

К слову, как писал сайт kp.ru, в России и не ожидают от Белого дома извинений за такую, как выразился глава МИД Сергей Лавров, «возмутительную, беспрецедентную риторику». Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал реакцию Байдена «истерикой от бессилия».

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