С 1 мая 2021 в России начнет работать измененный демпфер на топливо

Скорректированные параметры демпферного механизма на топливо позволят удержать динамику цен на бензин в пределах инфляции Фото: Иван МАКЕЕВ

С 1 мая 2021 года в России начнут работать скорректированные параметры демпферного механизма на топливо. Измененный демпфер позволит улучшить экономику нефтепереработки и удержать динамику цен на бензин в пределах инфляции.

Ранее заместитель министра финансов Алексей Сазанов уточнял, что официально законопроект будет утвержден позднее этой даты, однако механизм заработает именно с 1 мая. Об этом же, как писал сайт kp.ru, говорил и вице-премьер Александр Новак на совещании с профильными ведомствами и представителями нефтегазовых компаний в середине марта. Он отметил, что Минфин готовит проект закона, который поможет сохранить стабильность цен на автозаправках (АЗС).

Ожидается, что с началом работы скорректированного демпфера компании получат достаточные компенсации своих убытков, а рост стоимости топлива прекратится, потому что теперь заложенная в формулу цена внутреннего рынка будет соответствовать фактическим рыночным котировкам. Об этом заявил ТАСС старший консультант VYGON Consulting Евгений Тыртов.

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