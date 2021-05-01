В США заявили о способном уничтожить американские спутники оружии России Фото: Shutterstock

Москва и Пекин разработали оружие, которое может нарушить работу или вообще уничтожить американские спутники. Так считает командующий Космическими силами США генерал-майор Джон Реймонд.

«Космос - это сфера боевых действий, такая же, как воздух, земля и море, и это то, что действительно материализовалось за последние несколько лет, когда и Китай, который является нашей постоянной угрозой, и Россия разработали оружие, способное либо вывести из строя наши спутники, либо уничтожить их с земли или из космоса, или в киберпространстве», - сказал генерал-майор в интервью газете Washington Post.

Как заявил Реймонд, цель Вашингтона заключается в том, чтобы «не попасть в конфликт, который начинается в космосе или распространяется на него». По его словам, в связи с этим США нужно не допускать подобного развития событий, а космическая сфера «должна быть безопасна для всех».

Подобную оценку Реймонд приводил ранее, когда говорил о возможности Москва и Пекин в космическом пространстве вызывать опасения у США. При этом командующий Космическими силами США указал на то, что у обеих стран есть множество лазерных систем разного уровня мощности, способные уничтожить или повредить спутник с земли, или же вывести из строя.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя такие заявления, отметил, что опасения США о российской активности в космосе беспочвенные, поскольку Россия - мирная страна.