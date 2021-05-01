Один из штрафов для автомобилистов повысили в пять раз Фото: Евгения ГУСЕВА

В России с 1 мая 2021 года ужесточается наказание для водителей. Вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым один из штрафов повышается в пять раз.

По новым правила, штраф за нарушение правил движения через железнодорожные пути вырастет с одной тысячи рублей до пяти тысяч. Однако при этом есть риски и вовсе лишиться водительских прав на срок от трех до шести месяцев. При повторном правонарушении водительское удостоверение могут отобрать на один год.

Кроме того, на данный штраф не будет распространяться скидка при оплате постановления в течение 20 дней со дня вынесения, и нарушителю придется выплатить все пять тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в России с 1 апреля 2021 года изменились правила сдачи экзамена на водительские права. Теперь из экзамена для кандидатов в водители легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов, уберут «площадку». Обо всех изменениях, вступающих в силу 1 мая, читайте на сайте kp.ru.