Погранслужба Киргизии сообщила о передвижении Таджикистаном военной техники к границе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Погранслужба Киргизии сообщила о передвижении Таджикистаном военной техники к киргизско-таджикской границе и перекрытии дороги в одном из районов. Обстановку в ведомстве назвали «относительно напряженной».

«В направлении таджикско-киргизской госграницы на территории Таджикистана зафиксировано передвижение военной техники», - говорится в заявлении ведомства.

По данным погранслужбы, таджикская сторона в местности Торт-Кочо полностью перекрыла автодорогу, соединяющую два киргизских района. «Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как относительно напряженная», - отмечается в заявлении.

В Душанбе опровергли данные о движении военной техники Таджикистана к границе с Киргизией.

Напомним, в минувший четверг, 29 апреля, произошло обострение ситуации на границе двух стран из-за конфликта между местными жителями в приграничном районе. После вооруженных столкновения начались стычки между военнослужащими. На следующий день Киргизия и Таджикистан договорились о создании совместной группы из числа сотрудников правоохранительных органов и исполнительной власти по урегулированию конфликтной ситуации на границе двух республик.