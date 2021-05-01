Мигрантов обяжут оформить единый электронный документ для длительного пребывания в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МВД обяжет мигрантов получать единый электронный документ для длительного пребывания в России.

Всех мигрантов в России обяжут получить единый электронный документ для длительного пребывания в стране. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел РФ, отметив, что информация о владельце будет храниться в защищённом виде.

«Планируется, что единый документ будет выдаваться иностранному гражданину сроком на 10 лет, а по истечении срока его действия будут подлежать замене», - приводит ТАСС заявление пресс-центра МВД.

Как сообщил представитель ведомства, перечень данных, а также процедуру оформления и выдачи документов будут уточнять при подготовке проекта федерального закона, а также соответствующих подзаконных актов. При этом в министерстве не уточнили, когда именно собираются ввести данный проект.

Напомним, ранее в МВД предостерегли нелегальных мигрантов из стран СНГ от выдворения из России, пригрозив закрытием границ. В ведомстве заявили, что страны СНГ должны провести профилактическую работу с нелегальными мигрантами, и до 15 июня забрать своих граждан, которые находятся в России незаконно.