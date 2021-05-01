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Экономика1 мая 2021 10:11

Мошенники пугают клиентов банков отключением России от SWIFT

Злоумышленники придумали новый способ обмана
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Мошенники пугают клиентов банков отключением России от SWIFT

Мошенники пугают клиентов банков отключением России от SWIFT

Фото: Александр ГЛУЗ

Мошенники придумали новый способ обмана, для которого они используют сообщения о том, что Россию скоро отключат от SWIFT.

Как рассказал глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков, которому позвонили злоумышленники с такой угрозой, они говорят своим собеседникам о том, чтобы карта Visa или MasterCard продолжила работать необходимо назвать ее данные (вместе с CVV), а также код из SMS.

Эксперт отметил, что при помощи этой информации мошенники могут вытянуть деньги со счета через переводы с карты на карту, и подчеркнули, что маловероятное отключение от SWIFT никак не связано с работой международных платежных систем в стране.

По словам руководителя аналитического центра Zecurion Владимира Ульянова, злоумышленники делают попытку увести деньги через сервис переводов с карты на карту, для чего им необходимы все данные пластиковой карты (номер, срок действия и трехзначный код на обратной стороне), а также - подтверждающий трансакцию код из SMS, который сервис направляет на привязанный номер телефона.

«Кроме того, зачастую у злоумышленников есть часть информации, например логин от личного кабинета. Тогда код из SMS может оказаться подтверждением входа в онлайн-банк, из которого можно провести любую операцию: от денежного перечисления до оформления кредита, - приводит «Известия» пояснение эксперта.

Напомним, накануне в своей резолюции Европарламент заявил, что в случае, если «военное наращивание в будущем перерастет во вторжение на Украину со стороны России, ЕС должен дать понять, что цена такого действия будет серьезной», и необходимо «немедленно» принять меры, в том числе отключить РФ от системы платежей SWIFT.

Позже верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, дал понять, что у Евросоюза нет компетенции отключить Россию от международной частной системы SWIFT.