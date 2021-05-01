В Киргизии заявили, что таджикские военнослужащие открыли огонь на границе Фото: REUTERS

Утром в субботу, 1 мая, военнослужащие Таджикистана открыли огонь по жилым домам граждан Киргизии. Об этом сообщила Пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности.

«В местности Арка Лейлекского района Баткенской области (Киргизия) таджикские военнослужащие открыли огонь по жилым домам граждан Киргизстана», - говорится в заявлении ведомства.

В Душанбе опровергли заявление погранслужбы Киргизии об обстреле жилых домов со стороны Таджикистана.

Как писал сайт kp.ru, ранее погранслужба Киргизии заявила о передвижении Таджикистаном военной техники к киргизско-таджикской границе. Обстановку в ведомстве назвали «относительно напряженной». В Душанбе опровергли данные о движении военной техники.

Напомним, в минувший четверг, 29 апреля, произошло обострение ситуации на границе двух стран на фоне конфликта между местными жителями в приграничном районе. После вооруженных столкновения начались стычки между военными. На следующий день Киргизия и Таджикистан договорились о создании совместной группы по урегулированию ситуации на границе двух республик.