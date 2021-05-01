Минобороны РФ опубликовало информацию о проведении мероприятий в честь Победы в ВОВ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство обороны России опубликовало информацию о проведении праздничных мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующие данные размещены на официальном сайте ведомства.

В специальном разделе можно увидеть подробную информацию о военных парадах в российских городах, а также о точном времени и месте проведения праздничных салютов и фейерверков в День Победы.

Кроме того, на официальном сайте министерства размещена детальная инфографика, которая рассказывает о численности личного состава и техники на военных парадах в честь Победы, которые состоятся 9 мая в 28 российских городах.

Как отмечено на сайте ведомства, артиллерийские салюты и праздничные фейерверки пройдут в Екатеринбурге, Калининграде, Новосибирске, Волгограде Мурманске, Севастополе, Владивостоке, Хабаровске, и еще 12-ти российских городов.

Всего в военных парадах в России задействуют свыше 1,8 тысяч единиц современной и исторической гусеничной и автомобильной военной техники, а также примерно 300 самолетов и вертолетов.

Напомним, ранее в Москве на Красной площади прошла первая ночная тренировка к параду Победы. Следующая ночная репетиция запланирована на 4 мая.