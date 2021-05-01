NASA приостановило контракт со SpaceX по отправке астронавтов на Луну Фото: REUTERS

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) приняло решение о приостановке действия контракта с компанией SpaceX на разработку и создание лунного посадочного модуля. Приостановка последовала после протестов со стороны конкурентов.

В минувший вторник, 27 апреля, стало известно, что частная аэрокосмическая корпорация Джеффа Безоса Blue Origin подала протест в Счетную палату США (GAO) из-за выбора SpaceX для отправки человека на Луну. Выбор NASA также опротестовала компания Dynetics.

В пятницу, 30 апреля, официальный представитель NASA Моники Уитт, сообщил, что обе компании обратились в GAO и до завершения проверки контракт со SpaceX будет заморожен.

«В связи с поданными в GAO протестами NASA проинформировало SpaceX, что осуществление контракта по (разработке) посадочного модуля приостановлено до тех пор, пока GAO не разрешит все оставшиеся тяжбы, связанные с этой закупкой», - говорится в заявлении представителя компании.

Напомним, ранее компания Илона Маска выиграла контракт NASA на осуществление доставки астронавтов на поверхность Луны. SpaceX было выбрано для продолжения разработки первого коммерческого посадочного модуля человека, который безопасно доставит двух следующих американских астронавтов на поверхность спутника Земли. Однако после принятого решения компания не сможет получить от управления средств на разработку космического аппарата до окончания разбирательств.