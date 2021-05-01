В России 1 мая 2021 года выявили 9 270 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

В России за минувшие сутки впервые за долгое время выявили более 9 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего за 24 часа зарегистрировали 9 270 заболевших. Таким образом, по состоянию на субботу, 1 мая 2021 года, общее число заразившихся COVID-19 за все время пандемии в стране возросло до 4 814 558 человек. Такие данные приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно данным Оперштаба, за прошедшие сутки случаи заражения коронавируса выявили в 84 российских регионах. Наибольшее число заразившихся зарегистрировали в Москве, где ежесуточный прирост инфицированных составил 3208. Второе место остается за Санкт-Петербургом, где зафиксировали 737 инфицированных. Тройку замыкает Московская область с показателем 649 заболевших.

Кроме того, зарегистрировали 392 летальных исхода, а вылечили 8 637 пациента с коронавирусом. За весь период пандемии жертвами инфекции в России стали 110 520 заразившихся, всего выздоровели 4 436 583 человека.