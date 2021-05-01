Владимир Путин подписал закон, вводящий обязательную квоту для социальной рекламы в интернете

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит обязательную квоту для социальной рекламы в интернете. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новый закон устанавливает квоту в 5 процентов на размещение социальной рекламы. Подобная норма уже действуют для телевизионной рекламы, а также рекламы на баннерах. На первом этапе правило коснется крупнейших сервисов, среди которых «Яндекс», Mail.ru, Rambler, а также Google и Facebook.

Закон также предусматривает создание специальной системы мониторинга интернет-площадок и единого оператора размещения.

Оператор социальной рекламы определяется правительством России по представлению Минцифры РФ. Правительство также наделяется полномочиями по утверждению критериев отнесения информации к социальной рекламе.

Для оператора устанавливаются дополнительные ограничения, среди которых запрет на передачу полученных от рекламораспространителей и операторов рекламных систем сведения третьим лицам, использования этих сведений в не предусмотренных законом о рекламе целях. Кроме того, запрещено взимать плату с рекламодателей за распространение социальной рекламы.