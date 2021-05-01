В Киеве возбудили уголовное дело из-за марша в память о дивизии СС "Галичина" Фото: REUTERS

На Украине возбудили уголовное дело в связи с маршем в память об эсэсовской дивизии «Галичина», который прошел на этой неделе в Киеве. Об этом сообщила в субботу, 1 мая, пресс-служба полиции украинской столицы.

Как сообщается на сайте правоохранительных органов, киевские правоохранительные органы составили административные протоколы в отношении мужчины, который использовал нацистское приветствие. Кроме того, следователи начали уголовное производство по статье «изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и нацистского тоталитарных режимов».

Напомним, 28 апреля сторонники дивизии СС «Галичина», которая была создана в 1943 году во Львове украинскими националистами, прошли по центру Киева «Маршем вышиванок». В нём приняли участие около сотни человек, пройдя от Арсенальной улицы до площади Независимости. Офис президента Украины Владимира Зеленского осудил прошедший марш и призвал полицию разобраться.