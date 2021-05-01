Казахстан готов предоставить Киргизии гуманитарную помощь Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу, 1 мая, в ходе телефонного разговора президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил со своим киргизским коллегой Садыром Жапаровым ситуация на границе Киргизии и Таджикистана. Как сообщила в субботу пресс-служба Токаева, и выразил готовность в случае необходимости предоставить гуманитарную помощь Бишкеку.

Как сообщается, лидеры обсудили ситуацию, которая сложилась в регионе в результате вооруженного конфликта на границе. Токаев выразил соболезнования Жапарову и киргизскому народу по поводу гибели граждан, отметив, что подобного рода пограничные проблемы должны решаться только мирным путем, «в духе взаимопонимания и добрососедства».

Как сообщили в пресс-службе, Токаев пожелал Жапарову успеха на предстоящих переговорах на высшем уровне в Душанбе. «Глава государства также отметил готовность Казахстана предоставить гуманитарную помощь Киргизстану в случае необходимости», - говорится в сообщении.

Напомним, в минувший четверг, 29 апреля, произошло обострение ситуации на границе Киргизии и Таджикистана из-за конфликта между местными жителями в приграничном районе. После вооруженных столкновения начались стычки между военнослужащими двух стран. По данным киргизского Министерства здравоохранения Киргизии, в результате конфликта на киргизско-таджикской границе погиб 31 гражданин республике, пострадали более 120.