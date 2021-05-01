Умер Михаил Плоткин, первый продюсер Аллы Пугачевой

Михаил Плоткин Фото: Instagram.com

Утром в субботу, 1 мая, в возрасте 77 лет ушел из жизни Михаил Плоткин, который был первым продюсер Аллы Пугачевой. О смерти в своем Instagram сообщил его друг Хизри Байтазиев.

«Не стало выдающегося человека, с которым я дружил больше 30 лет, - Михаила Владимировича Плоткина. Человека - легенды, патриарха нашего эстрадного цеха, стоявшего у истоков создания таких коллективов, как "Лейся, песня", "Веселые ребята", "Самоцветы" и "Надежда". Человека – праздника», - написал друг Плоткина в субботу, 1 мая.

Михаил Плоткин родился в Москве, с 20 лет работал на эстраде. За время своей карьеры он был администратором вокально-инструментальных ансамблей «Веселые ребята», в котором Пугачева начинала карьеру, а также «Самоцветы». Кроме того он основал коллективы «Лейся, песня» и «Надежда».