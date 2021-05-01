Берлускони выписан из больницы

Сильвио Берлускони Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони выписан из миланской больницы San Raffaele, куда политик попал 6 апреля.

Как передает новостной телеканал Sky Tg24, 84-летний политик покинул медицинское учреждение вечером в пятницу, 30 апреля, и сегодня находится у себя дома на вилле в Аркоре.

Напомним, Берлускони был госпитализирован 6 апреля. Незадолго до этого бывший премьер-министр Италии перенес серьезную операцию на сердце. А в сентябре прошлого года Берлускони заразился коронавирусной инфекцией.

Ранее политик попадал в больницу в конце марта 2020 года. Об этом рассказал защитник политика в начале судебного заседания в Милане. Напомним, Берлускони и еще 28 человек обвиняются в коррупции и даче ложных показаний. При этом защита экс-премьера отказалась откладывать заседание суда, поэтому рассмотрение дела продолжается.