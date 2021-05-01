Подводное шоу «русалок» в Китае установило новый рекорд Книги Гиннесса Фото: Shutterstock

В Китае был установлен новый рекорд Книги Гиннесса в номинации «Самое масштабное подводное шоу русалок».

Представление устроили в городе Санья, где 110 артистов, одетые в костюмы мифических существ, погрузились в гигантский аквариум «Посольская лагуна» с рыбами.

«Русалки» выполнили десятки сложных фигур, среди которых «групповой переход», «пары, взявшиеся за руки», «совместное плавание ста рыб», «подъем с факелом», «поворот на 360 градусов», а также «плавание на боку». Рыбам такое шоу тоже понравилось. Они пытались повторять пируэты ныряльщиков.

Напомним, ранее американец Дэвид Раш попал в Книгу рекордов Гиннеса, порубив самурайским мечом за минуту 65 киви. При этом на его счету уже 150 достижений. Незадолго до этого он выпил литр лимонада через соломинку за 16,53 секунды