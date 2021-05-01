WP: в США обсуждают возможность временного нарушения патентных прав на препараты от COVID-19 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай склоняется к тому, чтобы дать разрешение на временное нарушение некоторых патентных прав для лекарственных препаратов в период пандемии коронавирусной инфекции.

Как передает газета The Washington Post со ссылкой на источники, на прошлой неделе предложение о возможности нарушения патентных прав с торгпредом обсуждал директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, который рассказал, что подобное решение поможет развивающимся странам, страдающим от усугубляющегося кризиса.

Фаучи, который является старшим советником президента США по связанным с распространением коронавируса вопросам, также полагает, что данное решение ускорит производство вакцин по всему миру. Тай, в обязанности которой входят и патентные вопросы, сообщила своим коллегам, что рассматривает возможность поддержать временное нарушение некоторых патентных прав, однако все еще изучает данную информацию.

Тем не менее ряд сотрудников Минторга предупреждают, что такое решение может привести к обратным последствиям. Так, американские конкуренты могут получить доступ к интеллектуальной собственности США.

Как ранее сообщила газета El Pais, примерно 400 депутатов Европарламента и депутатов национальных парламентов Евросоюза выступили в поддержку временной приостановки соглашения Всемирной торговой организации (ВТО) по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности в отношении вакцин от коронавирусной инфекции. Депутаты полагают, что подобное решение будет способствовать увеличению производства препаратов от COVID-19 и гарантировать их справедливое распределение по всему миру.