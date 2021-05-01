Захарова заявила о спланированной кампании Запада по сдерживанию России

Мария Захарова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны Запада реализуют заранее проработанную, спланированную информационно-политическую кампанию для сдерживания Москвы. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Представитель МИД РФ напомнила, что долгие годы российская сторона предлагала партнерам из Европейского союза решать возникающие вопросы дипломатическими способами при помощи переговоров и консультаций.

Захарова отметила, что на Западе с каждым годом усиливается стремление придавать проблемам, как надуманным, так и существующим, публичное освещение. «С каждым годом усиливается тенденция на придание всем проблемам – и реальным, и вымышленным – намеренно публичного характера. Любые наши попытки перевести это в русло конструктивного диалога блокировались со стороны ЕС», – заявила дипломат.

По ее словам, введение санкций в отношении восьми чиновников Европейского союза являются исключительно ответными мерами «на те абсолютно недружественные, а иногда и враждебные действия, которые мы видим со стороны коллективного Запада».

Напомним, днем ранее, 30 апреля, Россия запретила въезд восьмерым гражданам стран Евросоюза. Незадолго до этого ЕС ввел ограничительные меры в отношении шести российских граждан. В МИД РФ отметили, что Брюссель отвергает любые предложения Москвы решать проблемы в отношениях путем диалога.