В Бишкеке на митинге граждане потребовали выдать оружие для защиты границ

Участники митинга в Бишкеке потребовали выдать им оружие для защиты границы республики Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Бишкеке порядка 70-80 человек вышли на акцию к дому правительства с требованием выдать им оружие для защиты государственных границ, сообщает МВД Кыргызстана.

Совет безопасности республики назвал эти требования невыполнимыми.

- Митингующие проводят мероприятие на центральной площади Ала-Тоо, периодически передвигаясь к зданию парламента или правительства. Требуют выдать им оружие, чтобы они могли поехать на границу защищать родину, - передаёт ТАСС слова представителя МВД Кыргызстана.

Он также отметил, что ничего противоправного собравшиеся на акцию люди не предпринимают и не вступают в конфликт с полицией.