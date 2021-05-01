В Бишкеке на митинге граждане потребовали выдать оружие для защиты границ

Участники митинга в Бишкеке потребовали выдать им оружие для защиты границы республики
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В Бишкеке порядка 70-80 человек вышли на акцию к дому правительства с требованием выдать им оружие для защиты государственных границ, сообщает МВД Кыргызстана.
Совет безопасности республики назвал эти требования невыполнимыми.
- Митингующие проводят мероприятие на центральной площади Ала-Тоо, периодически передвигаясь к зданию парламента или правительства. Требуют выдать им оружие, чтобы они могли поехать на границу защищать родину, - передаёт ТАСС слова представителя МВД Кыргызстана.
Он также отметил, что ничего противоправного собравшиеся на акцию люди не предпринимают и не вступают в конфликт с полицией.