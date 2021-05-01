Российским дипломатам передали Благодатный огонь в Иерусалиме

Делегации российских дипломатов передали в субботу, 1 мая 2021, частичку Благодатного огня в храме Гроба Господня в Старом городе Иерусалима. Сейчас они направились в аэропорт Тель-Авива "Бен-Гурион", чтобы передать святыню представителям Фонда Андрея Первозванного. Они доставят её в Россию.

- Мы получили частичку Благодатного огня. Сейчас выезжаем в аэропорт, - сообщил посол России в Израиле Анатолий Викторов агентству ТАСС.

Сообщается, что после этого дипломат вышел с лампадой из Яффских ворот, откуда делегация российских дипломатов на автомобилях выехала к месту назначения.