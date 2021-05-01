МИД Швеции сожалеет о введенных Россией санкциях

Министерство иностранных дел Швеции выразило сожаления из-за введения Россией санкций против нескольких европейских чиновников. В ведомстве также заявили, что политика Москвы ухудшила отношения с Евросоюзом

- Сегодня мы получили информацию о том, что Россия вводит санкции против восьми граждан ЕС. Мы сожалеем, что Россия пошла на дальнейшее ухудшение отношений с ЕС, - заявил агентству ТАСС министр иностранных дел Швеции Матс Самуэльссон.

Он также назвал санкции России "произвольными, юридически неопределенными и выражают политические мотивы".