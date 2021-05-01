Умерла Татьяна Доренко, мать журналиста Сергея Доренко

1 мая в реанимации умерла мама Сергея Доренко - Татьяна Ивановна Доренко Фото: Instagram.com

Вдова журналиста Сергея Доренко сообщила, что сегодня, 1 мая 2021, умерла его мать - Татьяна Доренко.

- Мне очень тяжело писать это, потому что очень больно. Сегодня, 1 мая, в реанимации умерла мама Сергея - Татьяна Ивановна Доренко. 23 апреля ей исполнилось 84 года, - рассказала Юлия в своём Instagram.

Она также рассказала, что сначала врачи сообщили Татьяне Доренко "о тяжёлых последствиях проблем с сердцем".

- И вот мы ждем с ней уже вторую скорую, а она спорит, не хочет ехать, руководит, как и положено жене генерала, но в итоге сдается и соглашается на госпитализацию, - добавила в своей публикации Юлия Доренко.

Также она рассказала, что свекровь положили в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, её состояние ухудшалось, но она оставалась в сознании. Затем врачи ввели её в медикаментозный сон.

- Оставалась надежда на стабилизацию, но этого не произошло. Татьяна Ивановна ушла из жизни без боли, во сне.

Юлия также сообщила, что прах Татьяны Доренко захоронят рядом с прахом её мужа Леонида Филипповича Доренко на Троице-Лыковском кладбище.

Напомним, почти два года назад, вечером 9 мая 2019 года в возрасте 59 лет погиб журналист Сергей Доренко. Ему стало плохо во время поездки на мотоцикле.